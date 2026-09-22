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Politica Interna

COMMISSIONE INFANZIA, ON. BRAMBILLA: “SU DISABILITÀ DEI MINORI GARANTIRE DIAGNOSI E TRATTAMENTO PRECOCI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Garantire l'accesso alla diagnosi precoce e a un adeguato trattamento precoce, promuovere percorsi e progetti di vita personalizzati, potenziare l'Osservatorio nazionale sull'autismo, definire meglio le risorse del Fondo sanitario nazionale destinate ai minori disabili. Sono le linee d'intervento sulla materia, "in continuità con l'azione del governo", illustrate durante l'audizione del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato davanti alla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, presieduta dall'on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo". In particolare la presidente ha sottolineato l'esigenza di ridurre il divario territoriale nell'erogazione dei servizi di assistenza e di fornire ai bambini affetti da paralisi cerebrale infantile, un trattamento adeguato fin dai primi anni di vita, "per ottenere recuperi significativi approfittando della plasticità del cervello a quell'età".

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