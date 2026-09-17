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Comunicato Stampa 1631/2026 Scomparso Massimo Righetto, il cordoglio del presidente Stefani: “Protagonista della storia della comunicazione e della radio veneta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 17 settembre 2026
 
"Con la scomparsa di Massimo Righetto il Veneto perde un protagonista di una stagione importante della propria storia, quella delle radio libere, dell'emittenza locale e di una comunicazione che negli anni ha saputo trasformarsi insieme al territorio". Il presidente Alberto Stefani ricorda così Massimo Righetto, protagonista della storia della radio veneta, scomparso improvvisamente a 65 anni. Era alla guida di un importante gruppo multimediale che comprende le emittenti televisive CafèTv24 e FriuliTv24, oltre alle frequenze radiofoniche di Radio Cafè, Radio Gemini, Stereocittà e Radio Italia1.
 
"Righetto aveva contribuito da studente, a metà degli anni Settanta, a far nascere una delle prime esperienze radiofoniche del Veneto. Era una stagione pionieristica, nella quale fare radio significava costruire praticamente da zero un nuovo modo di comunicare, sperimentare, dare voce alle notizie locali e conquistare giorno dopo giorno un rapporto diretto con gli ascoltatori. Da allora non aveva mai smesso di occuparsi di comunicazione. Ha attraversato quasi mezzo secolo di trasformazioni del settore: dalle prime radio private alla crescita dell'emittenza locale, dalla televisione al satellite, fino al digitale terrestre e alla nuova dimensione multimediale".
 
"A Padova il suo nome è rimasto legato a esperienze che hanno fatto la storia della radiofonia locale, da Genius a Radio Café e Stereocittà. Negli anni ha poi costruito e diretto un gruppo radiofonico e televisivo capace di guardare oltre i confini provinciali e regionali. La sua è stata una presenza costante nel mondo dell'informazione veneta, non soltanto come editore e direttore, ma anche come interlocutore di tanti professionisti, giornalisti e operatori che in questi decenni hanno trovato nelle sue emittenti uno spazio per raccontare il territorio. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, ai giornalisti e a tutti i professionisti che hanno lavorato con lui rivolgo le più sincere condoglianze", conclude Stefani.
 
 

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