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Puglia

Agenzia regionale 933.26 Ciliento arresto roghi Gargano

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - *Incendi boschivi, Ciliento: "Dopo l'arresto del volontario per gli incendi
sul Gargano non perdiamo fiducia nel Volontariato di Protezione civile"*

Dichiarazione dell'assessore alla Gestione delle Emergenze, *Debora
Ciliento*, dopo l'arresto dell'incendiario accusato di aver appiccato i
roghi estivi di Vieste e Peschici

"Il gran numero di incendi che si sono verificati questa estate, molti dei
quali partiti da più fronti, non lasciava spazio ai dubbi, dietro c'è
spesso la mano dell'uomo. Da subito abbiamo chiesto alle Forze dell'Ordine
e alla Magistratura di indagare e approfondire. E oggi non possiamo che
ringraziarle per il loro operato e per essere arrivati a individuare un
colpevole per gli incendi di Vieste e Peschici di luglio e agosto. Incendi
che hanno causato notevoli danni al patrimonio naturale del parco del
Gargano e, lo ricordiamo, tanta paura nei residenti e nei turisti costretti
anche a lasciare le spiagge e le strutture ricettive.

In attesa che tutte le posizioni si chiariscano e le indagini proseguano, è
bene ribadire che, anche se la persona arrestata è un volontario di
protezione civile, da parte della Regione Puglia c'è piena e totale fiducia
nel Volontariato di Protezione civile pugliese. I volontari sono donne e
uomini che dedicano il loro tempo alle comunità, prestano servizio a titolo
gratuito e spesso mettono a rischio le proprie vite. Essi sono un
importante tassello di un sistema che ha sempre garantito sicurezza e
assistenza durante i roghi estivi, le alluvioni, le emergenze sanitarie e
ogni situazione di crisi.

Questo episodio non riduce stima e fiducia verso il Volontariato, ma
rafforza il senso di responsabilità e di giustizia del Sistema regionale di
Protezione civile, dedito alla tutela della natura, delle infrastrutture e
delle persone."

(AGENPARL)
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