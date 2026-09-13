Agenzia regionale 933.26 Ciliento arresto roghi Gargano

*Incendi boschivi, Ciliento: "Dopo l'arresto del volontario per gli incendi

sul Gargano non perdiamo fiducia nel Volontariato di Protezione civile"*

Dichiarazione dell'assessore alla Gestione delle Emergenze, *Debora

Ciliento*, dopo l'arresto dell'incendiario accusato di aver appiccato i

roghi estivi di Vieste e Peschici

"Il gran numero di incendi che si sono verificati questa estate, molti dei

quali partiti da più fronti, non lasciava spazio ai dubbi, dietro c'è

spesso la mano dell'uomo. Da subito abbiamo chiesto alle Forze dell'Ordine

e alla Magistratura di indagare e approfondire. E oggi non possiamo che

ringraziarle per il loro operato e per essere arrivati a individuare un

colpevole per gli incendi di Vieste e Peschici di luglio e agosto. Incendi

che hanno causato notevoli danni al patrimonio naturale del parco del

Gargano e, lo ricordiamo, tanta paura nei residenti e nei turisti costretti

anche a lasciare le spiagge e le strutture ricettive.

In attesa che tutte le posizioni si chiariscano e le indagini proseguano, è

bene ribadire che, anche se la persona arrestata è un volontario di

protezione civile, da parte della Regione Puglia c'è piena e totale fiducia

nel Volontariato di Protezione civile pugliese. I volontari sono donne e

uomini che dedicano il loro tempo alle comunità, prestano servizio a titolo

gratuito e spesso mettono a rischio le proprie vite. Essi sono un

importante tassello di un sistema che ha sempre garantito sicurezza e

assistenza durante i roghi estivi, le alluvioni, le emergenze sanitarie e

ogni situazione di crisi.

Questo episodio non riduce stima e fiducia verso il Volontariato, ma

rafforza il senso di responsabilità e di giustizia del Sistema regionale di

Protezione civile, dedito alla tutela della natura, delle infrastrutture e

delle persone."