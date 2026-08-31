Giordania, intercettati otto missili entrati nello spazio aereo: difese al massimo livello di allerta

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2026 - AMMAN – Le Forze Armate giordane hanno annunciato di aver intercettato e distrutto otto missili entrati nello spazio aereo del Regno nelle prime ore di lunedì, impedendo che potessero costituire una minaccia per la popolazione o provocare danni alle proprietà.
Secondo quanto comunicato dall’Esercito Arabo giordano, l’intervento dei sistemi di difesa aerea è stato effettuato sulla base delle valutazioni operative e nel rispetto delle regole di ingaggio stabilite.
Otto missili neutralizzati dalle difese aeree
Un portavoce delle Forze Armate ha riferito che i sistemi di difesa sono riusciti a neutralizzare tutti gli otto missili individuati dopo il loro ingresso nello spazio aereo nazionale.
L’operazione, ha precisato l’esercito, è stata condotta prima che i vettori potessero rappresentare un pericolo per civili, abitazioni o altre proprietà presenti sul territorio giordano.
Le autorità militari hanno presentato l’intercettazione come parte delle responsabilità permanenti delle Forze Armate nella protezione dello spazio aereo e della sovranità nazionale.
Amman: «Proteggere lo spazio aereo e i civili»
La Giordania ha sottolineato che le decisioni operative sono state assunte sulla base della situazione rilevata dai sistemi militari e secondo le regole di ingaggio previste.
Il messaggio delle autorità appare quindi rivolto a ribadire un principio fondamentale: lo spazio aereo giordano deve essere protetto da qualsiasi minaccia o violazione in grado di mettere in pericolo il Paese e la sua popolazione.
L’esercito non ha indicato, nelle informazioni diffuse, conseguenze per la popolazione derivanti dalle intercettazioni.
Forze Armate al massimo livello di prontezza
Particolare rilievo assume la dichiarazione relativa allo stato di preparazione dell’apparato militare. Le Forze Armate hanno infatti assicurato che le proprie unità e formazioni rimangono al massimo livello di prontezza operativa.
L’esercito ha inoltre affermato che continuerà ad adottare tutte le misure ritenute necessarie per proteggere il territorio nazionale e garantire la sicurezza del Regno.
La priorità, secondo il comunicato militare, resta quella di salvaguardare la sovranità della Giordania, proteggere i cittadini e preservare sicurezza e stabilità.
La Giordania e la protezione del proprio territorio
L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla delicata posizione geografica della Giordania, situata al centro di un’area caratterizzata da forti tensioni geopolitiche e militari.
In questo contesto, Amman ha interesse a impedire che il proprio territorio e il proprio spazio aereo vengano coinvolti nelle dinamiche militari regionali, soprattutto quando eventuali missili, droni o altri vettori possono rappresentare un rischio diretto per centri abitati e infrastrutture.
La neutralizzazione degli otto missili viene quindi presentata dalle autorità come un’azione strettamente collegata alla difesa della sovranità nazionale e alla protezione della popolazione.
L’attenzione resta ora concentrata sull’evoluzione della sicurezza regionale, mentre le Forze Armate giordane assicurano di mantenere elevata la capacità di sorveglianza e risposta di fronte a eventuali nuove minacce.