(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 nell’ Aula del terzo piano di palazzo San Macuto per l’audizione del Ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna
Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 nell’ Aula del terzo piano di palazzo San Macuto per l’audizione del Ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna
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