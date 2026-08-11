Gianpaolo Mirri nuovo direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl Toscana centro

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Dalla direzione della Pediatria e Neonatologia del Santa Maria Annunziata alla guida dell'Area dipartimentale: il dottor Gianpaolo Mirri dal 1° agosto ha assunto l'incarico di direttore dell'Area Pediatria e Neonatologia , afferente al Dipartimento Materno – Infantile dell'Asl Toscana centro.
Mirri è arrivato a Firenze nel novembre 2022, assumendo la direzione della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Santa Maria Annunziata , ruolo che tutt'ora ricopre parallelamente al nuovo incarico dipartimentale. Precedentemente, ha maturato esperienze in Lombardia, prima nell'ambito della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Lecco con incarichi gestionali in rianimazione neonatale, trasporto neonatale protetto e cure intermedie neonatali, successivamente alla guida delle strutture complesse di Pediatria e Neonatologia degli ospedali di Gallarate, Angera e Saronno.
Dal dicembre 2024, il dottor Mirri dirige, inoltre, la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'ospedale San Giovanni di Dio , ampliando ulteriormente il suo impegno nell'organizzazione e nello sviluppo dell'assistenza neonatale nell'area fiorentina.