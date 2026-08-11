Comunicato Stampa 1432/2026 Al via la gara da 3,3 milioni di euro per la progettazione dell’adeguamento della SR 308 a Padova Est. Zecchinato: “Potenziamo la principale porta di accesso alla città dalla Nuova Strada del Santo

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 11 agosto 2026
"Rendere più fluido il traffico, migliorare la funzionalità del nodo viario e garantire un accesso alla città più efficiente e sicuro: sono questi i principali obiettivi dell'intervento di potenziamento della SR 308 'Nuova Strada del Santo', che interesserà il collegamento compreso tra le uscite 18 e 19, principale porta di accesso a Padova".
Così l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, commenta il bando pubblicato da Veneto Strade per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura. La gara ha un importo di oltre 3,3 milioni di euro; le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 settembre 2026.
"La Regione ha stanziato 50 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento – spiega Zecchinato –. Il progetto prevede il potenziamento della SR 308 tra gli svincoli 18 e 19 con tre corsie per senso di marcia e la riqualificazione dei medesimi svincoli, con interventi finalizzati a migliorare la gestione dei flussi e i collegamenti con la viabilità cittadina".
Il bando comprende la progettazione fino al livello esecutivo, le indagini e gli studi specialistici necessari, oltre al coordinamento della sicurezza. Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è previsto nel secondo semestre del 2027.
"La progettazione dovrà coniugare funzionalità, sicurezza e qualità dell'inserimento nel territorio – sottolinea l'assessore –. Sono previste opere di mitigazione ambientale, con particolare attenzione all'invarianza idraulica e all'inserimento paesaggistico. Saranno inoltre individuate soluzioni progettuali capaci di garantire un'organizzazione efficace della viabilità".
"Particolare attenzione sarà dedicata anche alla fase di cantiere, considerata la rilevanza del nodo per la mobilità padovana. La programmazione dei lavori dovrà consentire di mantenere la circolazione sulla SR 308 e di ridurre al minimo i disagi per gli utenti".
"Con questo intervento la Regione investe nell'ammodernamento di un'infrastruttura fondamentale per Padova e per il suo sistema di mobilità, adeguandola alle esigenze attuali e future del territorio. Un'opera che assume particolare rilievo alla luce dello sviluppo del quadrante orientale della città e della realizzazione del futuro Polo Ospedaliero, contribuendo a rafforzare l'efficienza complessiva della rete viaria".
Comunicato (INFRASTRUTTURE)
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