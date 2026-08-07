Unitre: il 31 agosto si presentano i corsi 2026/2027

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Alle 10.30 presso la Crosà Neira
Rivolta alla stampa e ai tanti "studenti" e "studentesse" che ogni anno seguono i corsi, la presentazione si terrà alle 10.30 presso la sala della Crosà Neira.
«Quest'anno – spiegano l'assessore alla Cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano – abbiamo scelto una location più capiente, considerando la partecipazione che ogni anno registra la presentazione dei corsi. Segno anche questo del grande interesse nei confronti dell'Unitre».