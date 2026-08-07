UNICALCE, SIGLATO ACCORDO DI II LIVELLO. SINDACATI: PIU’ TUTELE, WELFARE, AUMENTI IMMEDIATI SUL TICKET E PREMIO RISULTATO ACCESSIBILE

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Tutela e rilancio del salario reale con significativi avanzamenti sul piano normativo e dei diritti
Dopo il via libera delle lavoratrici e dei lavoratori è stato firmato l’accordo di secondo livello tra le segreterie nazionali e territoriali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il Coordinamento Nazionale RSU e Unicalce S.p.A., Dolomite Colombo S.p.A. ed Europrogetti S.r.l. presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio. “Questo accordo – dichiarano le segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – rappresenta un importante passo avanti, perché rende gli obiettivi del Premio di Risultato più facilmente raggiungibili e prevede significativi avanzamenti in tema di diritti e tutele. Questa è la dimostrazione che la contrattazione sa porre al centro e migliorare tutele, diritti e salario”. Numerosi i risultati ottenuti: il ticket restaurant passa da 5,50 euro a 7,00 euro dal 1° ottobre 2026; c’è il miglioramento del Premio di Risultato (2026-2028), con nuove scale degli indicatori e obiettivi ricalibrati sui 3 parametri (Redditività, Produttività, Sicurezza); vengono confermati 250 euro di buono welfare e viene potenziato il piano sanitario integrativo. Importanti novità anche sul fronte della conciliazione vita-lavoro, con l’introduzione dello smart working fino a 2 giorni a settimana e flessibilità oraria. Ampliati i permessi retribuiti per visite mediche (fino a 48 ore annue), congedi di paternità, malattia figli, inserimento scolastico, assistenza anziani e bonus campi estivi. L’accordo introduce la gestione flessibile degli straordinari e l’attivazione del fondo solidale tra colleghi per i casi di grave necessità. Significativa anche la nascita, sul piano della formazione, della “Academy per gli Addetti ai Forni” per valorizzare i mestieri interni e governare il ricambio generazionale. Salute e Sicurezza: è stato annunciato un tavolo di confronto con gli RLSSA per attivare il servizio aziendale di “lavanolo” per indumenti da lavoro e DPI. Infine, ma non da ultimo, un impegno stringente sulla parità retributiva e procedure protette di supporto per le lavoratrici vittime di violenza.
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