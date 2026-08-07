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Marche

[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 515 (Terremoto: a dieci anni dalle scosse otto condomini rientrano in via Libertà) + foto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - A dieci anni dalle scosse di terremoto del 2016, otto condomini
settempedani possono finalmente riassaporare l'emozione di tornare nelle
proprie abitazioni. Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa
Piermattei, ha firmato la revoca dell'Ordinanza di inagibilità che

L'immobile, gravemente danneggiato dalla sequenza sismica che colpì il
centro Italia, è stato protagonista di un percorso simbolico ed
esemplare per la ricostruzione del territorio: la palazzina è stata
infatti uno dei primissimi condomini a ricevere il Decreto per la
demolizione e la successiva ricostruzione da zero.

Per l'intervento di recupero l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
(Usr) della Regione Marche ha destinato un finanziamento di 2,5 milioni
di euro.

L'edificio è stato riprogettato e realizzato da cima a fondo seguendo i
più elevati ed evoluti standard di sicurezza sismica, efficienza
energetica e sostenibilità ambientale.

Dani

(AGENPARL)
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