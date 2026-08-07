[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 514 (Scuola: nuova geografia per le sezioni dell’Infanzia del “Gentili – Luzio” e le classi quinte della Primaria “D’Alessandro” dal 14 settembre) + foto

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - SCUOLA: NUOVA GEOGRAFIA PER LE SEZIONI DELL'INFANZIA DEL "GENTILI-LUZIO"
E LE CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA "D'ALESSANDRO" DAL 14 SETTEMBRE
In vista del suono della prima campanella, previsto per il prossimo 14
settembre, si riorganizza la "geografia scolastica" delle sezioni della
scuola dell'Infanzia "Gentili-Luzio" e delle classi quinte della scuola
Primaria "D'Alessandro" dell'Istituto Comprensivo "P. Tacchi Venturi".
Per consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione post sisma e di
riqualificazione strutturale programmati dal Comune di San Severino
Marche presso l'asilo "Gentili", la dirigente scolastica, professoressa
Catia Scattolini, ha reso notala nuova organizzazione. Si tratta di
un'operazione complessa, studiata con cura nei dettagli organizzativi
per garantire la continuità didattica in totale sicurezza e in ambienti
idonei al benessere degli alunni e delle attività educative.
A partire dal 14 settembre, dunque, la nuova dislocazione temporanea
delle sezioni di scuola dell'Infanzia e della Primaria vedrà il seguente
assetto: il plesso "Virgilio": accoglierà la sezione A della scuola
dell'Infanzia "Gentili" mentre il plesso "D'Alessandro" ospiterà ben sei
sezioni dell'Infanzia, ossia le sezioni B e C della scuola dell'Infanzia
"Gentili" e le sezioni B, C, D ed E della scuola dell'Infanzia "Luzio".
Infine la sede centrale dell'Istituto ospiterà le classi quinte (5^B,
5^C e 5^D) della scuola Primaria "D'Alessandro".
La dirigenza scolastica, in stretta sinergia e collaborazione con
l'Amministrazione comunale e tutti i soggetti preposti, sta mettendo a
punto ogni misura organizzativa utile a ridurre al minimo i disagi
logistici legati al trasferimento e ad assicurare il regolare
svolgimento delle lezioni.
Prossimamente le famiglie dei ragazzi coinvolti riceveranno indicazioni
dettagliate in merito agli orari di ingresso e di uscita, alle modalità
di accesso ai vari plessi scolastici, oltre all'organizzazione dei
servizi accessori come il servizio mensa e i trasporti.
"La nuova organizzazione si è resa necessaria al fine di poter avviare
il cantiere alla "Luzio", un cantiere molto importante per la futura
edilizia scolastica della nostra città – spiega il sindaco di San
Severino Marche, Rosa Piermattei, che sottolinea – Abbiamo lavorato
insieme alla dirigente scolastica per garantire la prosecuzione delle
attività didattiche in condizioni di sicurezza e in ambienti adeguati
alle esigenze educative dei bambini. Ci scusiamo per gli inevitabili
disagi ma confidiamo nella massima comprensione e collaborazione da
parte dei genitori e di tutto il personale della scuola".
/Nella foto: l'asilo Gentili che verrà interessato dai lavori di
ricostruzione post sisma/
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