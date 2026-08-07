Sicurezza, protocollo tra Prefettura, Comune e Regione: in arrivo nuove telecamere Lo Fazio e Somma: “Aumentano le misure di prevenzione e sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Lo Fazio e Somma: "Aumentano le misure di prevenzione e sicurezza"
È stato ratificato in Prefettura il protocollo d'intesa sulla sicurezza tra Comune, Prefettura e Regione. Prevista l'installazione di altre 17 telecamere in centro, con un investimento di 50.000 euro, finanziati dalla Regione con un ulteriore intervento del Comune di 64.000 euro destinati al rafforzamento dei servizi della polizia locale.
Il progetto riguarda le zone interessate da potenziali fenomeni di "malamovida", a tutela della popolazione e delle attività commerciali.
"Si tratta di implementare un sistema che è già operativo – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – rafforzando ulteriormente la videosorveglianza. Ringrazio l'assessore Luisa Regimenti e la Regione Lazio per il sostegno finanziario all'iniziativa".
"Le telecamere sono una misura di sicurezza – aggiunge l'assessore alla sicurezza, Catello Somma – e sia dal punto di vista della prevenzione, sia della eventuale repressione dei reati, sono fondamentali. Con l'intesa aumentiamo gli strumenti a disposizione della nostra polizia locale ma in generale delle forze dell'ordine".
Le 17 telecamere si uniscono alle 30 già attive per il controllo targhe "Selea" che consentono di rilevare mezzi oggetto di reato, rubati, appartenenti a stalker, privi di revisione o assicurazione. Presenti, inoltre, 64 telecamere "di contesto" operative in strade, incroci e piazze.
"Sono già in corso, inoltre – aggiunge Somma – ulteriori attivazioni sia di contesto che controllo targhe con i lavori del Pnrr".
Anzio, 7 agosto 2026
Giovanni