Rifondazione: “da oggi Maurizio Acerbo a Cuba contro il blocco genocida. È una nuova Gaza

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - una nuova Gaza"*
Contro il disumano blocco commerciale, economico e finanziario che sta
strangolando Cuba da piú di 60 anni serve solidarietà. Per questo il
segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, da oggi
sara a La Habana, in occasione del 24esimo incontro dei Partiti Comunisti
e Operai, su invito del Partito Comunista di Cuba (PCC).
L'incontro sarà dedicato al tema: «Difendere e onorare l'eredità della
Rivoluzione cubana nel centenario della nascita di Fidel Castro e
consolidare la solidarietà con la Cuba socialista, rafforzando le azioni
congiunte e unendo le forze per la pace e contro l'aggressione
imperialista».
«Oggi più che mai bisogna essere solidali con Cuba che sta subendo un
blocco genocida da parte del governo fascista di Trump e Rubio. Gli Stati
Uniti hanno inasprito a livelli di disumanità mai visti il blocco illegale
ripetutamente condannato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite. Dopo
il genocidio di Gaza gli USA lo stanno replicando su più di nove milioni di
cubani con il blocco economico e energetico, che causa enormi sofferenze al
popolo cubano. Ci sono 15.000 bambini e bambine che necessitano di
operazioni e medicine, e non possono ottenerle a causa del blocco, 7000
container di merci sono bloccati nei porti del Caribe. La minaccia di
intervento militare sempre più concreta», dichiara Maurizio Acerbo.
«La partecipazione a questo incontro», afferma Anna Camposampiero,
storico legame del nostro partito con la rivoluzione cubana. Dal 29 di
gennaio di quest'anno a Cuba non entra petrolio in virtú di una misura
imposta dall'amministrazione statunitense. Nonostante Cuba abbia una
produzione di energia da fonti rinnovabili che supera il 28% dell'intero
fabbisogno, rimane un paese che dipende dal combustibile fossile.
Immaginiamo cosa accadrebbe in Italia se da un giorno all'altro non
dovessimo avere forniture energetiche».