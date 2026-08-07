Nuove modalità per il rilascio dei tesserini venatori Richieste via mail o presso l’ufficio Suap

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso – preferibilmente in formato PDF – all'indirizzo e-mail dell'Ufficio SUAP: . Gli utenti che avranno provveduto alla trasmissione della documentazione tramite e-mail potranno successivamente recarsi presso l'Ufficio SUAP per il ritiro del tesserino.
La consegna dei tesserini avrà inizio a decorrere dal 17 agosto 2026, subordinatamente all'avvenuta trasmissione degli stessi da parte della Regione Lazio.
Per i