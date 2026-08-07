MOSTRA VE / A LUCA GUADAGNINO PREMIO CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER

La Biennale di Venezia /

83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

Al regista Luca Guadagnino

il premio Cartier Glory to the Filmmaker 2026 /

Il suo nuovo documentario Joie de vivre (435')

in prima mondiale alla Mostra

La Biennale di Venezia e Cartier annunciano che è stato attribuito regista e produttore italiano Luca Guadagnino (After the Hunt, Challengers, Bones and All) il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (2 – 12 settembre 2026), dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.

La consegna del premio Cartier Glory to the Filmmaker a Luca Guadagnino avrà luogo martedì 8 settembre in Sala Casinò (Palazzo del Casinò) alle ore 15.00, prima della proiezione Fuori Concorso del suo nuovo documentario, Joie de vivre (Italia, 435').

Luca Guadagnino nell'accettare la proposta, ha dichiarato: "Potrebbe sembrare un gesto retorico dire che sono onorato di ricevere il premio Glory to the Filmmaker, ma è la pura verità per numerose ragioni: essere omaggiati per il mestiere o la vita da Filmmaker è un'ambizione che nessuno che fa cinema può avere la presunzione di immaginare di ottenere, per di più entrando a far parte di un gruppo di cineasti che mi precedono in questo onore così prestigioso ai quali debbo così tanto per la mia formazione. Quindi voglio sottolineare nuovamente l'onore di ricevere questo premio, per di più da Alberto Barbera e dalla Biennale di Venezia. Grazie grazie! "

A proposito di questo riconoscimento, il Direttore della Mostra Alberto Barbera afferma: "Il Premio Glory to the Filmmaker celebra in Luca Guadagnino un autore che ha saputo trasformare la propria curiosità in una forma di libertà creativa. Estraneo e irriducibile a qualsiasi scuola o tendenza, si è imposto come regista globale, capace di lavorare con i più importanti attori e produttori internazionali. Ha attraversato generi diversi – dal melodramma all'horror, dal coming of age al thriller psicologico – mantenendo una voce coerente e riconoscibile, senza mai perdere una matrice profondamente italiana nel raccontare i corpi, i luoghi, la storia. Il suo è un cinema vitale che non si sottrae al rischio, nomade, sensuale, colto e popolare al tempo stesso, dove provocazione intellettuale ed emozioni, memoria e contemporaneità convivono splendidamente. Glory to the Filmmaker premia l'originalità di uno sguardo che ha saputo rinnovare il linguaggio del cinema contemporaneo, una

carriera che ha portato l'autorialità nostrana a dialogare con il mondo intero."

Cartier è lieta di affiancare La Biennale di Venezia nell'omaggiare Luca Guadagnino, un regista che ha saputo spingersi sempre oltre i confini del proprio mezzo artistico, dando vita a un'opera cinematografica dall'impronta inconfondibile. Le sue collaborazioni con attori, scrittori, compositori e maestranze di primo piano hanno regalato al cinema contemporaneo alcune delle sue opere più distintive, frutto del racconto audace di un autore che sfugge a qualsiasi etichetta. Con il premio Cartier Glory to the Filmmaker, celebriamo l'impatto duraturo di un artista che ha saputo innovare le possibilità dell'espressione cinematografica.

Diretto da Luca Guadagnino, Joie de vivre è prodotto da MeMo Films.

Luca Guadagnino – Nota biografica

Luca Guadagnino è nato a Palermo nel 1971. Joie de vivre è il suo nuovo ritorno al Lido. Di recente ha presentato in anteprima alla Mostra After the Hunt (2025), Queer (2024) e Bones and All (2022), che ha vinto il Leone d'argento per il miglior regista. In precedenza, Guadagnino ha presentato in anteprima a Venezia: The Protagonists (1999), Io sono l'amore (2009), Bertolucci on Bertolucci (2013), A Bigger Splash (2015), Suspiria (2018), Salvatore: Shoemaker of Dreams (2020). Ha scritto, diretto e prodotto Chiamami col tuo nome, con cui è stato candidato all'Academy Award® per il miglior film. Guadagnino è stato presidente della giuria al Beirut International Film Festival (2011) e al 68º Festival di San Sebastián.

Cartier

A partire dal 2021, Cartier collabora con La Biennale di Venezia nel ruolo di main sponsor della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, contribuendo allo stesso tempo a sostenere la produzione del cinema contemporaneo.

Nell'ambito di questa collaborazione, da cinque anni la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e Cartier rendono omaggio a registi d'eccezione, attraverso il Cartier Glory to the Filmmaker Award, dedicato ad una personalità che abbia apportato notevoli innovazioni nell'industria del cinema contemporaneo. La cerimonia di premiazione che si svolge al Lido di Venezia rappresenta un'occasione unica per celebrare il talento, la creatività e le emozioni.

L'arte e la cultura sono sempre state intimamente legate alla storia di Cartier. Questa collaborazione con uno dei più rinomati eventi culturali a livello internazionale si basa sugli impegni duraturi della Maison, volti a preservare l'eredità culturale e a sostenere la produzione artistica contemporanea.

L'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026, diretta da Alberto Barbera.

Venezia, 7 agosto 2026