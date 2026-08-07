Fisco, Savino (MEF): «Pos e scontrini, controlli efficaci senza penalizzare gli esercenti per piccoli errori»

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Roma, 7 agosto 2026 – «Il collegamento tra Pos e registratori telematici si sta dimostrando uno strumento efficace per rafforzare la trasparenza e la compliance fiscale. Nel primo semestre dell'anno le stime disponibili indicano circa 9,1 miliardi di euro di maggiore base imponibile e 160 milioni di corrispettivi in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono risultati significativi, dovuti anche all'adozione della misura, che confermano l'utilità di questo sistema e la capacità della digitalizzazione di rendere più efficace il contrasto all'evasione». Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Sandra Savino, commentando la norma inserita nel decreto legislativo cosiddetto "correttivo omnibus", licenziato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri.
«Proprio per rendere questo meccanismo più equilibrato e sostenibile per gli operatori economici – prosegue Savino – abbiamo previsto una misura che tutela in particolare i piccoli esercizi ed evita che meri errori o limitati disallineamenti possano determinare automaticamente l'applicazione di sanzioni».
La disposizione stabilisce infatti che le sanzioni non si applichino quando la discrepanza tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati non supera il 5 per cento.
«Manteniamo quindi fermo un presidio che sta producendo risultati importanti, introducendo allo stesso tempo un criterio di proporzionalità e buon senso. Contrastare l'evasione e semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti non sono obiettivi contrapposti: un sistema fiscale moderno deve essere rigoroso nei confronti delle irregolarità sostanziali e, allo stesso tempo, evitare di penalizzare chi opera correttamente per piccoli scostamenti di natura formale».