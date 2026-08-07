BELL’ITALIA’: DOMANI IL MONDO DEI REPARTI MILITARI E DELLE FORZE DELL’ORDINE INCONTRA I CITTADINI

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - DELL'ORDINE INCONTRA I CITTADINI
Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per la settima edizione di
'Bell'Italia': uno degli eventi più autentici e sentiti tra quelli
promossi dall'Amministrazione Comunale nel periodo estivo. Immutati
spirito e finalità della manifestazione, ossia celebrare il senso di
appartenenza e di identità, gli ideali di impegno, protezione verso il
prossimo, comunità e voglia di spendersi per il bene comune: con cittadini,
Reparti Militari e Forze dell'Ordine gli uni a fianco agli altri.
Appuntamento fissato per domani, sabato 8 agosto, tra le 15.00 e le 23.00
circa in piazzale Capitaneria di Porto e presso le adiacenti aree sul lato
Igea Marina del porto canale.
Edizione attesa come la più ricca di sempre, in quanto a numero di corpi e
reparti che impreziosiranno con la propria partecipazione l'evento. "Mai
come oggi", ha sottolineato gli scorsi giorni il Sindaco Filippo Giorgetti
lanciando l'evento, "meritano di essere ringraziati i Reparti Militari e
le Forze dell'Ordine, quello straordinario capitale umano e professionale
che garantisce ogni giorno la serenità e la sicurezza delle nostre
comunità. Tanto più prezioso in destinazioni turistiche come la Riviera in
generale e Bellaria Igea Marina in particolare, che in periodi come questo
accolgono decine e decine di migliaia di ospiti, rappresentando realtà
sfidanti e impegnative per istituzioni e Forze dell'Ordine a tutti i
livelli. Dopo lo splendido weekend che ci ha visto accogliere le Frecce
Tricolori, Bell'Italia sarà un altro grande momento di orgoglio da
condividere insieme a cittadini e turisti."
Sul fronte dei contenuti, confermato anche quest'anno il collaudato format
introdotto nel 2020, con quella prima edizione di 'Bell'Italia' che
intese celebrare l'uscita dal lockdown dei mesi precedenti. Sarà data
pertanto la possibilità al pubblico di ammirare da vicino un'esposizione
di affascinanti mezzi di servizio dei Reparti Militari e delle Forze
dell'Ordine italiani, ed i rispettivi personali in servizio. Presenti anche
in questa edizione, in particolare, alcuni mezzi storici e moderne
attrezzature specialistiche, oltre che i sempre apprezzati stand e
infopoint. Da segnalare inoltre le diverse attività collaterali in
programma, comprese quelle dedicate ai più piccoli, con tanti momenti a
misura di bambino e la consegna di gadget: il tutto possibile anche grazie
al generoso contributo prestato alla manifestazione da parte di una serie di
associazioni d'arma.
Nutritissimo, come detto, il parterre di Reparti Militari e Forze
dell'Ordine operanti a livello provinciale e non solo, che hanno raccolto
l'invito dell'Amministrazione Comunale. Saranno presenti infatti sul
porto di Bellaria Igea Marina l'Esercito con il 7^ Reggimento aviazione
'Vega' di Rimini, il 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile 'Trieste' di
Forlì, il Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, il 15^ Stormo
dell'Aeronautica Militare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera,
la Guardia di Finanza di Rimini con il Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) e
il Soccorso Alpino di Abetone (SAGF), il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, la Polizia Penitenziaria. Graditissime novità, quelle rappresentate
dalla Marina Militare e dai quattro reparti con cui rafforzerà la propria
partecipazione l'Arma dei Carabinieri, ossia Reparto Biodiversità di
Punta Marina, il Nucleo Artificieri di Bologna, il 13^ Nucleo Elicotteri di
Forlì ed il Nucleo Forestale di Forlì-Cesena. Altro piatto forte per i
visitatori del porto canale, il 'Pullman azzurro': l'aula scolastica
multimediale itinerante della Polizia di Stato, dedicata all'educazione e
alla sicurezza stradale, che onorerà 'Bell'Italia 2026' con la
propria presenza e personale annesso. Prevista inoltre la partecipazione,
con unità e mezzi, della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina.
Sul piano degli orari, il taglio del nastro è previsto alle 16.00 con la
cerimonia dell'alzabandiera, mentre l'evento sarà concluso alle 22.30
circa dalla cerimonia dell'ammainabandiera; un momento suggestivo che
verrà vissuto sulle note dell'Inno di Mameli e alla presenza delle
autorità, anticipato alle 21.30 circa dal raffinato intrattenimento
musicale offerto dalla voce di Chiara Pari, accompagnata al violino da Elisa
Semprini e al sax da Luca Quadrelli.
Per quanto riguarda infine la viabilità, durante tutta la giornata di
domani, dalle 00.00 alle 24.00 o comunque sino al termine del deflusso
veicolare e pedonale relativo all'evento, saranno in vigore alcune
modifiche atte a garantire l'allestimento ed il miglior svolgimento dello
stesso; tra queste, l'istituzione del divieto di transito e di sosta,
allegate 3 foto dell'edizione 2025
Comune di Bellaria Igea Marina