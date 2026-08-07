BELL’ITALIA’: DOMANI IL MONDO DEI REPARTI MILITARI E DELLE FORZE DELL’ORDINE INCONTRA I CITTADINI

DELL'ORDINE INCONTRA I CITTADINI

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per la settima edizione di

'Bell'Italia': uno degli eventi più autentici e sentiti tra quelli

promossi dall'Amministrazione Comunale nel periodo estivo. Immutati

spirito e finalità della manifestazione, ossia celebrare il senso di

appartenenza e di identità, gli ideali di impegno, protezione verso il

prossimo, comunità e voglia di spendersi per il bene comune: con cittadini,

Reparti Militari e Forze dell'Ordine gli uni a fianco agli altri.

Appuntamento fissato per domani, sabato 8 agosto, tra le 15.00 e le 23.00

circa in piazzale Capitaneria di Porto e presso le adiacenti aree sul lato

Igea Marina del porto canale.

Edizione attesa come la più ricca di sempre, in quanto a numero di corpi e

reparti che impreziosiranno con la propria partecipazione l'evento. "Mai

come oggi", ha sottolineato gli scorsi giorni il Sindaco Filippo Giorgetti

lanciando l'evento, "meritano di essere ringraziati i Reparti Militari e

le Forze dell'Ordine, quello straordinario capitale umano e professionale

che garantisce ogni giorno la serenità e la sicurezza delle nostre

comunità. Tanto più prezioso in destinazioni turistiche come la Riviera in

generale e Bellaria Igea Marina in particolare, che in periodi come questo

accolgono decine e decine di migliaia di ospiti, rappresentando realtà

sfidanti e impegnative per istituzioni e Forze dell'Ordine a tutti i

livelli. Dopo lo splendido weekend che ci ha visto accogliere le Frecce

Tricolori, Bell'Italia sarà un altro grande momento di orgoglio da

condividere insieme a cittadini e turisti."

Sul fronte dei contenuti, confermato anche quest'anno il collaudato format

introdotto nel 2020, con quella prima edizione di 'Bell'Italia' che

intese celebrare l'uscita dal lockdown dei mesi precedenti. Sarà data

pertanto la possibilità al pubblico di ammirare da vicino un'esposizione

di affascinanti mezzi di servizio dei Reparti Militari e delle Forze

dell'Ordine italiani, ed i rispettivi personali in servizio. Presenti anche

in questa edizione, in particolare, alcuni mezzi storici e moderne

attrezzature specialistiche, oltre che i sempre apprezzati stand e

infopoint. Da segnalare inoltre le diverse attività collaterali in

programma, comprese quelle dedicate ai più piccoli, con tanti momenti a

misura di bambino e la consegna di gadget: il tutto possibile anche grazie

al generoso contributo prestato alla manifestazione da parte di una serie di

associazioni d'arma.

Nutritissimo, come detto, il parterre di Reparti Militari e Forze

dell'Ordine operanti a livello provinciale e non solo, che hanno raccolto

l'invito dell'Amministrazione Comunale. Saranno presenti infatti sul

porto di Bellaria Igea Marina l'Esercito con il 7^ Reggimento aviazione

'Vega' di Rimini, il 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile 'Trieste' di

Forlì, il Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, il 15^ Stormo

dell'Aeronautica Militare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera,

la Guardia di Finanza di Rimini con il Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) e

il Soccorso Alpino di Abetone (SAGF), il Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, la Polizia Penitenziaria. Graditissime novità, quelle rappresentate

dalla Marina Militare e dai quattro reparti con cui rafforzerà la propria

partecipazione l'Arma dei Carabinieri, ossia Reparto Biodiversità di

Punta Marina, il Nucleo Artificieri di Bologna, il 13^ Nucleo Elicotteri di

Forlì ed il Nucleo Forestale di Forlì-Cesena. Altro piatto forte per i

visitatori del porto canale, il 'Pullman azzurro': l'aula scolastica

multimediale itinerante della Polizia di Stato, dedicata all'educazione e

alla sicurezza stradale, che onorerà 'Bell'Italia 2026' con la

propria presenza e personale annesso. Prevista inoltre la partecipazione,

con unità e mezzi, della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina.

Sul piano degli orari, il taglio del nastro è previsto alle 16.00 con la

cerimonia dell'alzabandiera, mentre l'evento sarà concluso alle 22.30

circa dalla cerimonia dell'ammainabandiera; un momento suggestivo che

verrà vissuto sulle note dell'Inno di Mameli e alla presenza delle

autorità, anticipato alle 21.30 circa dal raffinato intrattenimento

musicale offerto dalla voce di Chiara Pari, accompagnata al violino da Elisa

Semprini e al sax da Luca Quadrelli.

Per quanto riguarda infine la viabilità, durante tutta la giornata di

domani, dalle 00.00 alle 24.00 o comunque sino al termine del deflusso

veicolare e pedonale relativo all'evento, saranno in vigore alcune

modifiche atte a garantire l'allestimento ed il miglior svolgimento dello

stesso; tra queste, l'istituzione del divieto di transito e di sosta,

allegate 3 foto dell'edizione 2025

Comune di Bellaria Igea Marina