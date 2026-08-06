Richetti: Italia paese fragile, serve strategia nazionale sul dissesto idrogeologico

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - idrogeologico*
"Oggi ci stringiamo nella vicinanza alla popolazione dei Campi Flegrei che
da un lungo periodo vive una situazione di forte insicurezza. Dobbiamo
garantire il sostegno ai cittadini coinvolti nei recenti eventi sismici e
richiamare la necessità di adottare una strategia nazionale che l'Italia
deve avere in quanto paese fragile sul piano del dissesto idrogeologico. Un
tema come questo meriterebbe una discussione tra governo e Parlamento in un
tempo ordinario in cui non si affrontano emergenze. Ma adesso la priorità è
dare alle persone coinvolte una sistemazione, anche se provvisoria.
L'Italia ha una struttura di Protezione civile di grande valore, con donne
e uomini straordinari che dobbiamo ringraziare insieme alle Forze
dell'ordine. Dobbiamo anche realizzare una programmazione strategica e una
pianificazione di lungo periodo. Non è una riflessione contingente agli
accadimenti recenti o a questo governo. Si deve dare continuità ad una
riflessione sulla messa in sicurezza e sugli interventi preventivi nelle
zone maggiormente fragili. Serve una strategia complessiva per non
limitarci agli interventi in emergenza".
dibattito sulla informativa del ministro Nello Musumeci in merito ai
recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei.