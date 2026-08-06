(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Piacenza, 6 agosto 2026
*Oggetto: **Piacenza rende omaggio alle vittime della tragedia della
Pertite*
Sabato 8 agosto, alle 10, in piazzetta Pescheria si terrà la cerimonia di
commemorazione delle vittime della Pertite. Nell'86° anniversario della
tragedia che scosse la città, quando l'esplosione dello stabilimento di via
Emilia Pavese causò la l'uccisione di 47 persone e il ferimento di diverse
centinaia, si ricorderanno anche coloro che già 12 anni prima, nel
settembre 1928, persero la vita a causa di uno scoppio avvenuto all'interno
della fabbrica.
A rappresentare l'Amministrazione comunale, nell'occasione, sarà il
vicesindaco Matteo Bongiorni, al cui intervento seguirà un momento di
raccoglimento condiviso con la sezione provinciale Anmil, nella Giornata in
cui si rende onore al sacrificio del lavoro italiano nel mondo in memoria
dei connazionali morti l'8 agosto del 1956 nella miniera belga di
Marcinelle.