Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Umbria

Fwd: comunicato stampa “a Gualdo Tadino la mostra “Lo spirito di Francesco” conquista critici e visitatori

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - ——– Messaggio Inoltrato ——–
Oggetto: comunicato stampa
Data: Wed, 5 Aug 2026 19:45:34 +0200

*Arte sacra e pittura di figurazione: a Gualdo Tadino la mostra "Lo
spirito di Francesco" conquista critici e visitatori*

Inaugurata lo scorso 18 luglio, l'esposizione /«Lo spirito di Francesco.
Capolavori della figurazione contemporanea nell'anno dell'Ottavo
Centenario»/ accende i riflettori sulla pittura e sulla scultura di
figurazione internazionale all'interno della Chiesa monumentale di San
Francesco a Gualdo Tadino. Curata da Cesare Biasini Selvaggi e Massimo
Caggiano, la rassegna — promossa dal Comune con il sostegno della
Fondazione Perugia e il coordinamento del Polo Museale — trasforma la
cittadina umbra in un laboratorio di ricerca estetica sul sacro, in
pieno Centenario francescano.

La mostra riunisce ventotto artisti della figurazione contemporanea,
legati dalla dedizione allo studio del corpo e della forma. Contro
l'estetica effimera delle immagini digitali, la stesura pittorica, la
modellazione della terracotta e la scultura tridimensionale riaffermano
la materia come linguaggio visivo primario. Nel solco della tradizione
giottesca, il percorso si snoda attraverso un viaggio concettuale di
rara densità: dal realismo introspettivo delle tele fitte di pathos di
John Kirby ed Elena Castiglia al primitivismo colto del presepe in
terracotta di Alberto Mingotti; dalle visioni luminose e metafisiche di
Alberto Gálvez e Lorenzo Bonechi alle accensioni cromatiche di matrice
pop di Felipe Cardeña e Carlos Forns Bada. Un nucleo centrale affronta
la grammatica visiva delle Stimmate con le opere di maestri come
Salvatore Alessi, Paolo Cassarà, Giovanni Stella e Anna Keen, fino al
compimento formale ed escatologico nelle sculture di Giuseppe Bergomi e
Livio Scarpella.

Queste opere ingaggiano un serrato dialogo critico ed estetico con
l'architettura della chiesa — gemma del gotico umbro consacrata nel 1315
— e con le sue testimonianze pittoriche, tra cui gli affreschi di Matteo
da Gualdo e della bottega di Ottaviano Nelli.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl