Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

PERUGIA – Fontivegge, le ordinanze non bastano, serve più coraggio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Fontivegge, Fioroni (Lega): "Le ordinanze da sole non bastano. I Comuni
hanno già gli strumenti per intervenire, serve il coraggio di usarli".

"Leggere ancora una volta le denunce dei residenti e dei commercianti di
Fontivegge fa riflettere. Se davvero, come viene raccontato, l'ordinanza
anti-alcol viene violata ogni giorno sotto gli occhi di tutti, il problema
non è più la mancanza di regole, ma la loro applicazione". Lo dichiara
Paola Fioroni, già vice presidente assemblea legislativa.

"Quando, nella scorsa legislatura, sono stata prima firmataria della
modifica al Testo Unico del Commercio regionale, approvata il 23 ottobre
2024, lo abbiamo fatto proprio pensando a situazioni come quella di
Fontivegge. Volevamo dare ai Comuni strumenti concreti per tutelare
sicurezza, decoro urbano e qualità della vita dei cittadini, superando la
logica delle sole ordinanze emergenziali.

La legge regionale consente infatti di individuare aree sensibili,
introdurre limitazioni agli orari delle attività commerciali, disciplinare
la vendita di alcolici e intervenire anche sulle attività già esistenti
quando l'interesse pubblico lo richiede. È uno strumento importante,
costruito nel rispetto della libertà d'impresa ma anche del diritto dei
cittadini a vivere quartieri sicuri e decorosi.

Per questo oggi la domanda è semplice: il Comune di Perugia sta utilizzando
fino in fondo tutte le possibilità che la normativa gli mette a
disposizione? Quanti controlli sono stati effettuati? Quante sanzioni sono
state elevate? Quanti esercizi sono stati richiamati o sottoposti ai
provvedimenti previsti?

Le testimonianze dei residenti parlano di persone che bevono alcolici fin
dal primo mattino, bottiglie abbandonate, risse e una situazione che
continua a generare paura e degrado. Non possiamo limitarci a prenderne
atto. Occorre intervenire con determinazione.

Lo dissi quando presentammo quella legge e lo ribadisco oggi: la sicurezza
urbana e il decoro non si difendono soltanto con gli annunci, ma con il
coraggio di applicare le norme esistenti. Gli strumenti ci sono. Ora serve
la volontà politica di utilizzarli fino in fondo.

Fontivegge non può continuare a essere raccontata come il quartiere dei
problemi irrisolti. I suoi residenti e i suoi commercianti hanno diritto a
vivere in un contesto in cui le regole vengono fatte rispettare e in cui
chi le rispetta non si senta abbandonato dalle istituzioni".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl