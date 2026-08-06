(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "È stato appena approvato alla Camera il più grande intervento in materia di agricoltura dal 1977. Sono stati stanziati circa un miliardo e duecento milioni di euro per rilanciare settori strategici del comparto, quali cereali, olio d'oliva, carne bovina, per ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni e favorire il ricambio generazionale con facilitazioni di accesso al credito e uso gratuito di migliaia di ettari di terreni ai giovani. Con questa legge, la maggioranza di governo ha dimostrato, ancora una volta, di avere posto il comparto primario – agricoltura, allevamento, pesca – al centro della propria agenda politica, per realizzare un modello più competitivo, giovane, tecnologico e sostenibile. Alle chiacchiere e al disfattismo della sinistra, contrapponiamo la politica del fare".
DDL ColtivaItalia: GATTA (FI), ok al più grande intervento su agricoltura, al centro agenda governo
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