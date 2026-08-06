Carceri, Mazzetti (FI): “Dogaia Prato è emergenza strutturale, gravissimo omicidio di un detenuto. A settembre delegazione azzurra

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Prato, 6 ago. – "La situazione del Carcere di Prato è di una emergenza strutturale, nonostante gli indubbi sforzi del personale e della dirigenza, un'emergenza da risolvere una volta per tutte. Oggi quello che sembra essere un omicidio, un mese fa un altro detenuto morto. Come Forza Italia seguiamo con attenzione e con continuità il caso Dogaia. E a settembre verrà in ispezione una delegazione con il Viceministro della Giustizia Sen. Sisto, con il vicesegretario nazionale On. Deborah Bergamini, con il nostro Capogruppo alla Camera On. Enrico Costa e il nostro coordinatore regionale Marco Stella. Il governo,che è sempre aggiornato sulla situazione con i miei continui dossier, è primo in assoluto a farlo, sta lavorando sulla situazione delle carceri in Italia, Prato dovrà essere tenuta in massima considerazione viste le problematiche strutturali. Lavorerò per questo con tutto il gruppo di Forza Italia".
Così, in una nota, l'On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, tornata in visita già un mese fa.