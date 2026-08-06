Agricoltura. Ruffino (Az), ddl non all’altezza delle sfide del settore

"L'agricoltura italiana non ha bisogno di nostalgia ma di futuro, di

innovazione e di investimenti. Ha bisogno di giovani che scelgano di fare

impresa agricola e non abbandonino le campagne per mancanza di prospettive

adeguate. Riconosciamo che il ddl agricoltura contiene diversi elementi

positivi, anche se insufficienti, come il sostegno alle filiere agricole e

zootecniche, gli interventi a favore delle imprese colpite dalle fitopatie

e dalle epizoozie, il rifinanziamento del Fondo per la sovranità

alimentare, le misure per il settore olivicolo, la valorizzazione

dell'enoturismo e dell'oleoturismo e la semplificazione amministrativa. Ma

l'agricoltura italiana merita una strategia più coraggiosa, più moderna e

più ambiziosa". Lo ha detto Daniela Ruffino, deputata di Azione, nel corso

della dichiarazione di voto sul Ddl Agricoltura nell'Aula della Camera.

"Il settore agricolo – ha proseguito Ruffino – è una eccellenza italiana

che esporta nel mondo prodotti di straordinaria qualità e rappresenta un

patrimonio economico, culturale e ambientale unico. Il problema è la

redditività delle imprese. Oggi gli agricoltori sono colpiti dall'aumento

dei prezzi dell'energia, dei fertilizzanti e dei mangimi e dagli effetti

del cambiamento climatico. Spesso sono l'anello più debole della filiera e

faticano a trasformare le loro produzioni in reddito. Questo è il vero nodo

che purtroppo il ddl non risolve".

"Senza un ricambio generazionale non esiste futuro per il settore. I

giovani non decidono di fare gli agricoltori perché ricevono un contributo.

Servono più credito, meno burocrazia, più formazione e strumenti finanziari

accessibili. Un'altra sfida è quella dell'innovazione che significa

agricoltura di precisione, digitalizzazione, intelligenza artificiale,

droni, ricerca genetica. E su questo serve una strategia molto più

ambiziosa di quella messa in campo dal governo. Il cambiamento climatico è

una realtà che gli agricoltori vivono ogni giorno e che modifica il loro

modo di fare agricoltura. L'Italia ha bisogno di un grande piano nazionale

per la gestione dell'acqua con nuovi invasi, reti irrigue moderne e sistemi

di irrigazione intelligente".

"Questo ddl mobilita circa 850 milioni di euro, è uno sforzo importante –

ha concluso Ruffino – ma insufficiente per un comparto che produce oltre

ottanta miliardi di euro l'anno e di una filiera agroalimentare che supera

i seicento miliardi di fatturato. Noi di Azione crediamo che l'agricoltura

debba uscire dalla logica dell'assistenza. Servono investimenti meglio

indirizzati, una forte integrazione con la Politica Agricola Comune e con i

programmi europei per la ricerca e l'innovazione. Le imprese agricole

devono essere più forti, più innovative e maggiormente competitive sui

mercati internazionali. Mettiamo al centro il merito, la competitività e il

futuro. Per questo il nostro voto sarà di astensione con l'impegno a

sostenere ogni intervento che rafforzi davvero la competitività delle

imprese agricole italiane e offra ai nostri giovani una concreta

prospettiva di futuro".