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Politica Interna

Aeroporti, Pastorella (Az): “Drone esplosivo di Lipsia ennesima sveglia, il Governo rassicuri sulla difesa degli scali italiani

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - il Governo rassicuri sulla difesa degli scali italiani"*

"Quanto accaduto all'aeroporto di Lipsia impone la massima attenzione. Il
ritrovamento di un drone dotato di un dispositivo esplosivo nelle vicinanze
di un aereo cargo ucraino, insieme alla collisione tra un secondo drone e
un velivolo diretto verso lo stesso scalo, è l'ennesimo atto della guerra
crescente pressione delle minacce ibride provenienti in particolare dalla
Russia, l'impiego ostile dei droni assume un ruolo sempre più rilevante.
Per questo ho depositato un'interrogazione per chiedere al Governo se gli
aeroporti italiani dispongano di tecnologie, personale e procedure adeguati
a contrastare eventuali incursioni", lo dichiara Giulia Pastorella,

"Dall'invasione russa dell'Ucraina il quadro della sicurezza europea è
profondamente cambiato e gli aeroporti sono infrastrutture particolarmente
esposte. Le incursioni degli ultimi mesi hanno già provocato chiusure,
ritardi e cancellazioni in numerosi scali europei, ma il Piano nazionale

(AGENPARL)
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