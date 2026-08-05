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Medio Oriente

Qatar, il Ministero della Salute lancia il sistema digitale per i medicinali controllati dei viaggiatori

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Hamad International Airport a Doha
Hamad International Airport a Doha (Foto: Arne Müseler/CC Attribution 3.0)

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Viaggiare da e verso il Qatar con farmaci particolari per uso personale sarà d’ora in poi più semplice grazie alla tecnologia. Il Ministero della Salute Pubblica (MoPH) ha infatti annunciato il lancio di un nuovo sistema elettronico dedicato ai passeggeri, pensato per snellire le procedure e richiedere online i permessi necessari per il trasporto di medicinali controllati.

A cosa serve il nuovo sistema

In molti Paesi – e il Qatar non fa eccezione – l’ingresso di farmaci specifici come antidolorifici forti (es. oppioidi), psicofarmaci, sedativi o medicinali per terapie particolari è regolato da norme severissime per evitare abusi o traffici. Finora la gestione di questi permessi poteva risultare macchinosa: la nuova piattaforma digitale permette invece a chi arriva o parte dal Paese di inoltrare la richiesta di un’autorizzazione preventiva direttamente via web, monitorarne lo stato e riceverla in formato elettronico prima di mettersi in viaggio, evitando così brutte sorprese o problemi in dogana.

Secondo quanto specificato dal Ministero, il servizio punta a migliorare l’esperienza degli utenti riducendo i tempi burocratici, pur mantenendo altissimi standard di controllo farmaceutico e di tutela della sicurezza pubblica.

Come funziona e tempi di rilascio

Per accedere al portale – disponibile sul sito ufficiale del MoPH – gli utenti devono autenticarsi tramite il National Authentication System e allegare la documentazione richiesta, prima fra tutte una prescrizione medica valida.

Il Dipartimento di Farmacia e Controllo dei Farmaci si occupa della valutazione delle richieste, che vengono approvate o respinte entro tre giorni lavorativi dal completamento dei requisiti. Il Ministero raccomanda comunque ai viaggiatori di inoltrare la domanda con un certo anticipo, preferibilmente almeno cinque giorni lavorativi prima della partenza.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di automazione dei servizi promosso dalla Strategia Sanitaria Nazionale, con l’obiettivo di costruire un sistema sanitario digitale efficiente e resiliente. Il MoPH ha inoltre pubblicato una guida pratica e l’elenco aggiornato dei medicinali controllati per facilitare gli utenti nella compilazione della domanda.

(AGENPARL)
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