(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - MASSIMO OTTENIBILE DAL BANDO REGIONALE.
CARITÀ: "IL PROGETTO DEGLI HUB È TRA GLI STRUMENTI CHE STIAMO METTENDO IN
CAMPO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA NOSTRA CITTÀ E PER IL SOSTEGNO DEI
NEGOZI DI VICINATO. RISULTATO RAGGIUNTO GRAZIE AL LAVORO DI TUTTA LA CABINA
DI REGIA"
Ferrara, 5 agosto 2026 – Il Comune di Ferrara ottiene 560 mila euro, per un
progetto dal valore complessivo di circa 840 mila euro, per l'attivazione e
lo sviluppo degli Hub del commercio e dei servizi cittadini.
Il contributo del finanziamento – assegnato dalla Regione Emilia-Romagna –
è il massimo previsto dal bando regionale e sosterrà l'avvio del progetto
presentato dal Comune il 15 aprile scorso nell'ambito della Legge regionale
12/2023 dedicata allo sviluppo dell'economia urbana e alla qualificazione
della rete commerciale e dei servizi. Il progetto ferrarese si è
classificato all'11° posto della graduatoria regionale (su 43 candidature
ammesse).
dall'Amministrazione comunale, verso la concreta attuazione dei due Hub già
riconosciuti dalla Regione – l'Hub Urbano-Centro Storico e l'Hub di
riqualificazione urbana, incentivi alle imprese e promozione degli Hub.
L'obiettivo è sviluppare un unico ecosistema urbano stabile nel quale
l'attrattività del centro storico e la vitalità dei quartieri si rafforzino
reciprocamente, sostenendo il commercio di vicinato, i servizi e la qualità
degli spazi pubblici.
«Si tratta di un importante risultato per un progetto in cui, come Comune,
abbiamo fin da subito creduto e che stiamo portando avanti insieme alle
realtà del territorio presenti nella cabina di regia, Camera di Commercio
di Ferrara e Ravenna, Ascom, CNA, Confartigianato e Confesercenti, che
ringrazio per il lavoro svolto finora in cabina di regia. L'assegnazione di
questo contributo è frutto di un lavoro congiunto e della visione di questa
Amministrazione comunale: gli Hub sono uno degli strumenti utili che stiamo
mettendo in campo per il rilancio del commercio e dello sviluppo economico
a Ferrara e per il sostegno dei negozi di vicinato. Un risultato raggiunto
grazie al lavoro di tutta la cabina di regia", è il commento dell'assessore
al Commercio, alle Attività produttive e Sviluppo economico Francesco
Carità.
Gli interventi previsti mirano a contrastare il fenomeno della
desertificazione commerciale e ad accompagnare l'evoluzione delle modalità
di consumo attraverso il rafforzamento del commercio di vicinato, la
valorizzazione delle attività economiche locali, la promozione
dell'innovazione e della transizione digitale delle imprese, la
rigenerazione degli spazi urbani e il rafforzamento della partecipazione
della comunità.
Tra le azioni previste rientrano interventi di riqualificazione urbana,
l'introduzione di elementi per migliorare la qualità e la fruibilità degli
spazi pubblici, nuove soluzioni per la segnaletica e l'orientamento urbano,
oltre a interventi dedicati al decoro, alla sostenibilità ambientale e al
raffrescamento climatico.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione e all'animazione
degli Hub, attraverso la costruzione di un'identità coordinata del
progetto. Saranno realizzati un brand territoriale e un logo degli Hub di
Ferrara, un portale web dedicato con mappe interattive. È inoltre prevista
animazione temporanea e urbanistica tattica per incentivare la fruizione
degli spazi pubblici.
Verrà realizzato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse,
aperto alle varie realtà aderenti all'hub, imprese, soggetti specializzati
nella realizzazione di eventi, associazioni, a cui verrà commissionata la
realizzazione delle iniziative, anche tenendo conto delle progettualità
maturate nell'ambito dei gruppi di lavoro.
Il progetto comprende inoltre l'attivazione di bandi pubblici rivolti alle
imprese, per complessivi 400.000,00 euro, finalizzati a sostenere
investimenti privati per la qualificazione delle attività commerciali,
l'innovazione tecnologica e il rafforzamento dell'offerta economica locale,
in stretta integrazione con gli interventi di rigenerazione urbana.
*Ferrara Rinasce*
*Comune d