MASSIMO OTTENIBILE DAL BANDO REGIONALE.

CARITÀ: "IL PROGETTO DEGLI HUB È TRA GLI STRUMENTI CHE STIAMO METTENDO IN

CAMPO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA NOSTRA CITTÀ E PER IL SOSTEGNO DEI

NEGOZI DI VICINATO. RISULTATO RAGGIUNTO GRAZIE AL LAVORO DI TUTTA LA CABINA

DI REGIA"

Ferrara, 5 agosto 2026 – Il Comune di Ferrara ottiene 560 mila euro, per un

progetto dal valore complessivo di circa 840 mila euro, per l'attivazione e

lo sviluppo degli Hub del commercio e dei servizi cittadini.

Il contributo del finanziamento – assegnato dalla Regione Emilia-Romagna –

è il massimo previsto dal bando regionale e sosterrà l'avvio del progetto

presentato dal Comune il 15 aprile scorso nell'ambito della Legge regionale

12/2023 dedicata allo sviluppo dell'economia urbana e alla qualificazione

della rete commerciale e dei servizi. Il progetto ferrarese si è

classificato all'11° posto della graduatoria regionale (su 43 candidature

ammesse).

dall'Amministrazione comunale, verso la concreta attuazione dei due Hub già

riconosciuti dalla Regione – l'Hub Urbano-Centro Storico e l'Hub di

riqualificazione urbana, incentivi alle imprese e promozione degli Hub.

L'obiettivo è sviluppare un unico ecosistema urbano stabile nel quale

l'attrattività del centro storico e la vitalità dei quartieri si rafforzino

reciprocamente, sostenendo il commercio di vicinato, i servizi e la qualità

degli spazi pubblici.

«Si tratta di un importante risultato per un progetto in cui, come Comune,

abbiamo fin da subito creduto e che stiamo portando avanti insieme alle

realtà del territorio presenti nella cabina di regia, Camera di Commercio

di Ferrara e Ravenna, Ascom, CNA, Confartigianato e Confesercenti, che

ringrazio per il lavoro svolto finora in cabina di regia. L'assegnazione di

questo contributo è frutto di un lavoro congiunto e della visione di questa

Amministrazione comunale: gli Hub sono uno degli strumenti utili che stiamo

mettendo in campo per il rilancio del commercio e dello sviluppo economico

a Ferrara e per il sostegno dei negozi di vicinato. Un risultato raggiunto

grazie al lavoro di tutta la cabina di regia", è il commento dell'assessore

al Commercio, alle Attività produttive e Sviluppo economico Francesco

Carità.

Gli interventi previsti mirano a contrastare il fenomeno della

desertificazione commerciale e ad accompagnare l'evoluzione delle modalità

di consumo attraverso il rafforzamento del commercio di vicinato, la

valorizzazione delle attività economiche locali, la promozione

dell'innovazione e della transizione digitale delle imprese, la

rigenerazione degli spazi urbani e il rafforzamento della partecipazione

della comunità.

Tra le azioni previste rientrano interventi di riqualificazione urbana,

l'introduzione di elementi per migliorare la qualità e la fruibilità degli

spazi pubblici, nuove soluzioni per la segnaletica e l'orientamento urbano,

oltre a interventi dedicati al decoro, alla sostenibilità ambientale e al

raffrescamento climatico.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione e all'animazione

degli Hub, attraverso la costruzione di un'identità coordinata del

progetto. Saranno realizzati un brand territoriale e un logo degli Hub di

Ferrara, un portale web dedicato con mappe interattive. È inoltre prevista

animazione temporanea e urbanistica tattica per incentivare la fruizione

degli spazi pubblici.

Verrà realizzato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse,

aperto alle varie realtà aderenti all'hub, imprese, soggetti specializzati

nella realizzazione di eventi, associazioni, a cui verrà commissionata la

realizzazione delle iniziative, anche tenendo conto delle progettualità

maturate nell'ambito dei gruppi di lavoro.

Il progetto comprende inoltre l'attivazione di bandi pubblici rivolti alle

imprese, per complessivi 400.000,00 euro, finalizzati a sostenere

investimenti privati per la qualificazione delle attività commerciali,

l'innovazione tecnologica e il rafforzamento dell'offerta economica locale,

in stretta integrazione con gli interventi di rigenerazione urbana.

*Ferrara Rinasce*

*Comune d