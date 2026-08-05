(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "La decisione del Governo di ricorrere allo strumento SAFE rappresenta una scelta che rafforza la sicurezza dell'Italia e contribuisce alla costruzione di una più solida autonomia strategica europea. È una opportunità per investire nella difesa e nell'innovazione tecnologica, senza rinunciare alla linea di equilibrio nei conti pubblici. È una visione pienamente coerente con l'europeismo pragmatico di Forza Italia e con l'intuizione politica di Silvio Berlusconi, che per primo indicò nella difesa comune europea uno dei pilastri indispensabili per completare il progetto dell'integrazione continentale. Un'Europa capace di condividere investimenti, tecnologie e capacità operative è un'Europa più forte, più autorevole sul piano internazionale e più sicura per i suoi cittadini. La scelta del Governo va esattamente in questa direzione: rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica e promuovere la cooperazione tra gli Stati membri". Così Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri.
Difesa, Bergamini (FI): “Sì al Safe rafforza sicurezza nazionale ed europea
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