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Politica Interna

Delmastro, Richetti: “Sì all’utilizzo chat, la vicenda va chiarita

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Azione voterà per autorizzare l'uso delle chat del deputato Delmastro alla
Procura di Roma. È evidente che su questa vicenda c'è qualcosa da chiarire
e noi non dobbiamo dare giudizio nel merito, ma valutare se c'è
persecuzione nei confronti di un deputato. Votiamo per l'utilizzo delle
chat perché un sottosegretario alla Giustizia non può fare società con la
indagato, allora perché si è dimesso?".

Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione, durante la dichiarazione
di voto sulla relazione della Giunta per le Autorizzazioni.

"Questa vicenda non doveva rientrare nel contenzioso politico e il
Parlamento non deve affrontare discussioni così delicate con uno spirito di
parte. Servire le istituzioni vuol dire lasciarle meglio di come le si è
trovate, più forti e più autorevoli. Il punto è proprio questo: dare forza
e fare funzionare questa istituzione, ma ancora una volta abbiamo perso
un'occasione".

(AGENPARL)
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