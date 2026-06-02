un prato di cappelli in piazza Duomo per celebrare gli 80 anni del voto alle donne

del voto alle donne

Un grande prato verde punteggiato da centinaia di cappelli di paglia ha

Regione Toscana, in un luogo della memoria e della partecipazione

democratica. Con l'iniziativa "Tanto di Cappello", promossa nell'ambito

de "La Toscana delle Donne", la Regione ha celebrato l'80°

anniversario del voto alle donne, rendendo omaggio al contributo femminile

nella costruzione della democrazia italiana.

L'installazione, inaugurata dal presidente Eugenio Giani e dall'assessora

regionale alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti insieme al

sindaco di Signa Giampiero Fossi, nel giorno della Festa della Repubblica,

ha unito storia, diritti e tradizione attraverso uno dei simboli

rappresentativi dell'identità toscana: il cappello di paglia fiorentino. I

cappelli disposti sul grande prato verde hanno raccontato una storia fatta

di lavoro, emancipazione e conquiste sociali, richiamando il ruolo delle

donne che, con il loro impegno, hanno contribuito a rendere celebre nel

mondo l'arte della lavorazione della paglia.

"Con questa iniziativa – ha detto il presidente Giani- la Regione

Toscana, insieme all'assessora Cristina Manetti ha voluto celebrare gli

ottant'anni del voto alle donne e del protagonismo femminile nella storia

democratica del nostro Paese. Il 2 giugno 1946, con il suffragio

universale, si aprì una nuova fase per l'Italia: per la prima volta le

donne entrarono pienamente nella vita democratica della nazione,

partecipando al referendum istituzionale e all'elezione dell'Assemblea

Costituente. Ma oggi – ha aggiunto Giani- ricordiamo anche un'altra

importante ricorrenza legata alla storia dell'emancipazione femminile. I

cappelli di paglia allestiti davanti a Palazzo Strozzi Sacrati rendono

omaggio alle trecciaiole, protagoniste, 130 anni fa, di una delle prime

grandi mobilitazioni femminili del lavoro in Toscana. Donne che con

coraggio e determinazione portarono avanti rivendicazioni sociali e

diritti, affrontando sacrifici e violenze. Le trecciaiole ebbero un ruolo

fondamentale nella storia sociale e politica della nostra regione. La loro

mobilitazione contribuì a cambiare il clima della Firenze di fine

Ottocento e rappresentò uno dei primi esempi di partecipazione femminile

organizzata alla vita pubblica. La loro forza e la loro tenacia

anticiparono quel percorso che avrebbe portato le donne a conquistare nuovi

spazi di libertà, rappresentanza e cittadinanza. Oggi celebriamo dunque

due storie che si intrecciano: quella del voto alle donne e quella delle

lavoratrici della paglia. Due tappe fondamentali di un cammino che ha

contribuito a costruire una società più giusta, più democratica e più

inclusiva".

L'evento è stato anche l'occasione per celebrare il quarantesimo

anniversario del Consorzio Il Cappello di Firenze e per rendere omaggio

alle trecciaiole, protagoniste di una straordinaria esperienza produttiva e

sociale che ha segnato la storia del territorio di Signa e dell'intera

Toscana.

"Questa installazione – ha spiegato l'assessora Manetti – vuole rendere

omaggio alle donne che, con il loro lavoro e il loro impegno, hanno

contribuito a conquistare diritti e spazi di libertà ben prima del 2

giugno 1946. Oggi celebriamo una doppia ricorrenza: gli ottant'anni del

voto alle donne, una tappa fondamentale della nostra democrazia, e i 130

anni dallo sciopero delle trecciaiole di Signa, una delle prime grandi

mobilitazioni femminili non solo della Toscana ma dell'intero Paese.

Quelle donne, che intrecciavano la paglia per realizzare i celebri cappelli

fiorentini, ebbero il coraggio di rivendicare condizioni di lavoro più

giuste e furono raggiunte nella protesta dalle impagliatrici di Empoli e

dalle sigaraie di Firenze. Fu una mobilitazione straordinaria che portò

all'attenzione nazionale il tema del lavoro femminile e dei diritti delle

donne, nonostante inizialmente fosse stata sottovalutata proprio perché

guidata da lavoratrici.

Abbiamo voluto celebrare insieme questi due importanti traguardi di

emancipazione e di affermazione dei diritti femminili- ha spiegato ancora

Manetti- , coinvolgendo il Comune di Signa, il comprensorio della paglia,

il Museo della Paglia e tutte le realtà che custodiscono questa memoria.

Ricordare queste battaglie significa non solo rendere omaggio a chi ci ha

preceduto, ma anche essere consapevoli che il percorso verso una piena

parità non è concluso e che restano ancora molti traguardi da

raggiungere".

"Oggi- ha concluso il sindaco Fossi- si intrecciano due anniversari che

parlano profondamente della nostra storia e della nostra identità: i 130

anni dello sciopero delle trecciaiole e i 40 anni del Consorzio del

Cappello di Firenze. Due ricorrenze che raccontano il valore del lavoro,

della dignità e della capacità di costruire futuro partendo dalle proprie

radici.

Centotrent'anni fa le trecciaiole ebbero il coraggio di prendere coscienza

del proprio valore, del proprio saper fare e del ruolo indispensabile che

ricoprivano all'interno del processo produttivo. Fu un gesto di grande

volontà e di riscatto sociale che ha lasciato un segno profondo nella

nostra comunità e che, nel tempo, ha contribuito ad aprire nuove strade

per tante donne, molte delle quali sono diventate imprenditrici e

protagoniste dello sviluppo del nostro territorio.

Accanto a questa storia di emancipazione e di diritti c'è anche la

straordinaria capacità d'impresa dei nostri produttori, che hanno saputo

trasformare un sapere antico in un'eccellenza riconosciuta nel mondo,

contribuendo a costruire l'immagine completa e autentica del nostro

territorio. Per questo – ha aggiunto Fossi – desidero rivolgere un sentito

ringraziamento alla Regione Toscana, al presidente Eugenio Giani e

all'assessora Cristina Manetti per l'attenzione costante che dimostrano nei

confronti dei grandi valori della nostra Repubblica, a partire dal lavoro,

che continua a rappresentare un elemento di forza, di crescita e di

coesione per le nostre comunità"

Accanto all'installazione in piazza, Palazzo Strozzi Sacrati ha aperto le

proprie porte ai visitatori con la mostra fotografica "In marcia per la

Libertà", realizzata in collaborazione con l'Archivio Storico Foto

Locchi. Un percorso per immagini che ripercorre una delle pagine più

significative della storia italiana: la conquista del diritto di voto da

parte delle donne e l'affermazione di una cittadinanza pienamente

democratica.

L'iniziativa ha visto la partecipazione della Regione Toscana insieme

all'Archivio Storico Foto Locchi, al Comune di Signa, al Consorzio Il

Cappello di Firenze, al Museo della Paglia e a Unicoop Firenze, in una

giornata che ha saputo intrecciare memoria storica e impegno civile,

ricordando come la partecipazione delle donne sia stata e continui a essere

una componente essenziale della vita democratica del Paese.

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