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Politica Interna

TECNOLOGIA, ALOISIO (M5S): “PIATTAFORME ITALIANE PER LIBERARCI DA CONTROLLO STRANIERO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - Roma, 24 mag. – "Oggi l'Italia non può più limitarsi a subire i monopoli delle Big Tech estere. Per difendere la nostra democrazia, dobbiamo lavorare uniti alla creazione di piattaforme digitali italiane, dall'intelligenza artificiale ai social network, sganciandoci dal controllo straniero. Il progresso non si produce spontaneamente e le multinazionali straniere non faranno gli interessi delle nostre comunità. Serve una vera padronanza tecnologica nazionale per proteggere i dati del Paese anche da presunto spionaggio estero. Nel disorientamento di un flusso informativo continuo, la politica deve ritrovare una parola chiara e una rotta strategica, un richiamo alla saggezza profonda e all'umanesimo condiviso anche dalla dottrina sociale della Chiesa e dall'enciclica di Papa Leone XIV in uscita domani. Questa sfida tocca da vicino i due pilastri della nostra società. Il primo è tutto l'uomo: non possiamo permettere che i cittadini italiani vengano ridotti a semplici aggregati di dati da monetizzare su server oltreoceano o oltreconfine. L'essere umano è libertà, relazione e dignità, valori che vanno protetti dentro spazi digitali sovrani. Il secondo è tutti gli uomini: una tecnologia governata dall'estero accentra il potere e scarta chi rimane indietro. Creare filiere digitali italiane significa invece generare competenze interne, lavoro qualificato e inclusione, evitando che il Paese si spacchi tra chi corre e chi viene escluso. Costruire un'alternativa tecnologica italiana significa fare una scelta di libertà, equità e dignità per il futuro della nostra nazione". Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.

(AGENPARL)
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