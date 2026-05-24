Giustizia: Zanettin (FI), proporremo testo equilibrato su responsabilità civile magistrati

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - "Forza Italia non dimentica gli oltre tredici milioni di elettori che hanno sostenuto la battaglia referendaria per una giustizia giusta. L'ultimo anno di legislatura non deve andare sprecato. C'è ancora molto da fare.
Ripartiamo dai disegni di legge sul sequestro degli smartphone e sulla riforma della prescrizione, già approvati da un ramo del Parlamento. Il nostro capogruppo alla Camera, Enrico Costa, ha rilanciato oggi la responsabilità civile dei magistrati. Il risultato del referendum popolare del 1987 è stato vanificato dalla legislazione successiva. Basti considerare che negli ultimi 15 anni si sono ottenute solo 15 condanne, una all'anno. Proporremo ai partner di governo un nuovo, equilibrato testo di legge ed inizieremo al più presto con i nostri alleati un confronto di merito". Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.
(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - "Forza Italia non dimentica gli oltre tredici milioni di elettori che hanno sostenuto la battaglia referendaria per una giustizia giusta. L'ultimo anno di legislatura non deve andare sprecato. C'è ancora molto da fare.