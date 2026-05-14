REMIGRAZIONE, BARBERA (PRC): “NO ALLA MARCIA NERA SU ROMA. LA CITTÀ ANTIFASCISTA PRONTA A MOBILITARSI

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - ANTIFASCISTA PRONTA A MOBILITARSI"
"La cosiddetta 'remigrazione', al di là delle formule propagandistiche
utilizzate dall'estrema destra, significa espulsioni e allontanamenti di
massa di cittadini stranieri per il solo fatto di essere stranieri, in
aperto contrasto con i principi di uguaglianza, dignità umana e
antifascismo sanciti dalla nostra Costituzione".
membro della Direzione nazionale.
(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - ANTIFASCISTA PRONTA A MOBILITARSI"