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Emilia Romagna

Le colonne della Tagliata nello studio degli alunni della primaria San Lazzaro

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Piacenza, 13 maggio 2026

Oggetto: Le colonne della Tagliata nello studio degli alunni della primaria
San Lazzaro

Venerdì 15 maggio, alle 10, anche la sindaca Katia Tarasconi e l'assessora
all'Urbanistica Adriana Fantini parteciperanno, con gli alunni delle classi
5° A e 5° B della primaria di San Lazzaro – accompagnati dalla dirigente
Giovanna Solari e dalle insegnanti referenti – alla presentazione delle
targhe informative che, nell'ambito di un progetto scolastico di
approfondimento dedicato alle colonne della Tagliata, sono state realizzate
dai bambini.

Il ritrovo sarà nel piazzale del centro commerciale Porta San Lazzaro, per
poi spostarsi al civico 94b di strada Farnesiana.

Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.

(AGENPARL)
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