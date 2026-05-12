Percorsi”, quarto appuntamento al Museo archeologico. Conferenza sulla ‘rete’ dei musei territoriali del Lazio

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Conferenza sulla 'rete' dei musei territoriali del Lazio
Quarto appuntamento con i "Percorsi" del Museo archeologico. Giovedì 14 maggio alle 17,30 si parlerà di "Un patrimonio condiviso: il Museo nazionale romano e la rete dei musei territoriali del Lazio".
Interverranno Federica Rinaldi, direttrice del Museo nazionale romano, e Sara Colontonio, funzionario responsabile delle Terme di Diocleziano.
"Sarà l'occasione – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – per stringere ulteriormente i rapporti con il Museo nazionale romano. Ringrazio la direttrice per avere accettato l'invito ad essere ad Anzio, la collaborazione con un'istituzione del genere è fondamentale per far crescere ulteriormente la nostra offerta storica e culturale".
Anzio, 12 maggio 2026
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