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Il futuro del dono: il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà – Mercoledì alle 15 diretta webtv – Messaggio di Fontana

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Mercoledì 13 maggio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno “Il futuro del dono: il ruolo di Admo tra scienza e solidarietà”. Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L’evento, promosso dalla deputata Arianna Lazzarini in occasione dei 35 anni dell’Associazione, viene trasmesso in diretta webtv.

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