Voucher nidi estivi luglio 2026: al via il sostegno alle famiglie. Come far domanda

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 -
Come far domanda. Fino a un massimo di 200 euro per ciascun bambino o bambina
Livorno, 11 maggio 2026 – Il Comune di Livorno attiva una nuova misura di sostegno economico a favore delle famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati dal Comune di Livorno, per la frequenza dei nidi estivi nel mese di luglio 2026.
L'intervento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 dell'8 maggio 2026, è finalizzato a supportare le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e lavoro in un periodo, come quello estivo, caratterizzato da una riduzione dell'offerta dei servizi educativi pubblici.
Il contributo è riconosciuto a rimborso delle spese sostenute per la frequenza del nido estivo, fino a un massimo di 200 euro per ciascun bambino o bambina.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale, dalle ore 10.00 di martedì 12 maggio 2026 fino alle ore 23.59 di mercoledì 3 giugno 2026, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.
L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria formulata secondo il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Il voucher sarà erogato a seguito della verifica della documentazione di spesa (fatture e relative quietanze di pagamento).
Tutti i dettagli e l'avviso completo sono disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale:
Voucher nidi estivi luglio 2026 – Città di Livorno
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