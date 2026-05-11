Close Menu
Trending
lunedì 11 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Voucher nidi estivi luglio 2026: al via il sostegno alle famiglie. Come far domanda

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 -  
Come far domanda. Fino a un massimo di 200 euro per ciascun bambino o bambina

 
Livorno, 11 maggio 2026 – Il Comune di Livorno attiva una nuova misura di sostegno economico a favore delle famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati dal Comune di Livorno, per la frequenza dei nidi estivi nel mese di luglio 2026.

 
L'intervento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 dell'8 maggio 2026, è finalizzato a supportare le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e lavoro in un periodo, come quello estivo, caratterizzato da una riduzione dell'offerta dei servizi educativi pubblici.

 
Il contributo è riconosciuto a rimborso delle spese sostenute per la frequenza del nido estivo, fino a un massimo di 200 euro per ciascun bambino o bambina. 

 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale, dalle ore 10.00 di martedì 12 maggio 2026 fino alle ore 23.59 di mercoledì 3 giugno 2026, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.
L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria formulata secondo il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Il voucher sarà erogato a seguito della verifica della documentazione di spesa (fatture e relative quietanze di pagamento).

 
Tutti i dettagli e l'avviso completo sono disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale:
Voucher nidi estivi luglio 2026 – Città di Livorno

 
Per informa

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl