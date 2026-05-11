Le tracce della devozione ascolana: le edicole votive” – percorso culturale il 17 Maggio

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - Domenica
17 maggio, dalle ore 9:30 alle 12 circa, si svolgerà ad Ascoli Piceno un evento
culturale gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS, denominato "Le
tracce della devozione ascolana: le edicole votive".
L'iniziativa
rientra nel progetto "SSC – Social smart city" del Comune di Ascoli Piceno
(capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII), nato grazie al bando "Educare
in comune" della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche della famiglia. Coordinato dalle Acli provinciali, il progetto mira a
creare una rete di enti del terzo settore e di comuni impegnati nella
costruzione di un sistema di welfare sussidiario, capace di valorizzare i
servizi esistenti e attivarne di nuovi per il benessere della comunità.
Il
percorso, diretto da una guida turistica abilitata, prenderà avvio da Piazza
Roma.
Si
svilupperà come una camminata guidata nella città, evidenziando i siti
culturali nei quali è possibile ammirare le tracce della devozione ascolana nel
Per
partecipare gratuitamente è necessario prenotarsi inviando un messaggio al
partecipanti.