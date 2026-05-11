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Medio Oriente

Iran, Khoshcheshm: “Trump prende tempo per riprendere la guerra. Porte chiuse da Washington”

Sabrina PanarelloBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - Le dichiarazioni rilasciate ad Al Jazeera da Mostafa Khoshcheshm, professore presso l’Università di Scienze Applicate e Tecnologia dell’Iran, delineano un quadro di estrema tensione nei rapporti tra Teheran e Washington. Secondo l’analista iraniano, l’amministrazione Trump non avrebbe alcuna reale intenzione di portare avanti negoziati seri, ma starebbe semplicemente “prendendo tempo” in vista di una ripresa delle ostilità.

“Le richieste di Washington sono del tutto irrealistiche”, ha spiegato Khoshcheshm. “Vogliono ottenere al tavolo delle trattative ciò che non sono riusciti a conquistare sul campo di battaglia”. L’analista ha poi ribadito la totale mancanza di fiducia del governo iraniano nei confronti del presidente statunitense, definito un partner negoziale inaffidabile.

Nonostante la chiusura totale percepita dal lato americano, Khoshcheshm ha sottolineato come l’Iran non abbia mai abbandonato il tavolo diplomatico: “La porta è stata chiusa dagli Stati Uniti, non da noi”. Teheran si dice tuttavia pronta a rispondere a qualsiasi escalation militare. Un avvertimento che trova riscontro nei recenti incidenti navali: “Gli scontri avvenuti nel Golfo Persico la scorsa settimana dimostrano che gli iraniani sono pienamente preparati a rispondere con la massima forza a qualsiasi tipo di attacco”.

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/5/11/iran-war-live-trump-slams-tehrans-reply-israel-kills-2-medics-in-lebanon

(AGENPARL)
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