Fine vita, Mazzetti (FI): “Da Forza Italia apertura con grande senso di responsabilità. Vuoto legislativo crea enormi problemi e sofferenze

Roma, 11 mag. – "Il fine vita è un tema delicato, da affrontare con senso di responsabilità, chiarezza e rispetto, anche e soprattutto da parte di tutti i cattolici liberali, come me. Serve una discussione trasversale e aperta, per tenere insieme la dignità della persona, il valore della vita ma anche la libera scelta; Forza Italia sta lavorando in questa direzione, con interventi ammirevoli come quelli di Stefania Craxi ed Enrico Costa, seguendo la linea visionaria e coraggiosa di Marina Berlusconi.

È del tutto evidente che non possiamo permetterci fughe in avanti in alcune regioni e non possiamo permetterci che a decidere siano i giudici. Manca un intervento-quadro nazionale e abbiamo l'occasione di concretizzarlo. La vita è preziosa e, a maggior ragione, il vuoto legislativo crea problemi enormi. Ai cittadini, alle persone malate, alle famiglie. E non solo. Il vuoto va colmato in Parlamento".