INVITO FIRMA ACCORDO CON UNIVPM-DICEA domani — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 Ancona, 12 marzo 2026
Domani, 13 marzo alle ore 12:00 nella sala Giunta del Comune di Ancona
conferenza stampa e firma dell’accordo di collaborazione
tra Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) e Amministrazione comunale,
per attività relative alla classificazione e gestione del rischio,
valutazione della sicurezza e monitoraggio delle infrastrutture stradali
e opere d’arte del Comune di Ancona.
Interverranno:
il sindaco Daniele Silvetti, il Rettore dell’UNVPM Enrico Quagliarini,
il direttore di DICEA Gianluigi Mondaini,
l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini,
il dirigente area Lavori pubblici, Stefano Capannelli.
