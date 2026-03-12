Close Menu
#CONTIENE FOTO# NETTUNO. SCOMPARE DA CASA POCO PRIMA CHE I CARABINIERI GLI STAVANO PER NOTIFICARE UN ORDINE DI ESECUZIONE PER L’ESPIAZIONE DI UNA PENA DETENTIVA AI DOMICILIARI.

(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 Legione Carabinieri Lazio
Compagnia di Anzio
Comunicato Stampa
NETTUNO. SCOMPARE DA CASA POCO PRIMA CHE I CARABINIERI GLI STAVANO PER
NOTIFICARE UN ORDINE DI ESECUZIONE PER LESPIAZIONE DI UNA PENA DETENTIVA AI
DOMICILIARI.
I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un uomo di 47 anni,
residente a Nettuno (RM), in esecuzione di un ordine di carcerazione per
espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri  Ufficio Esecuzioni
Penali.
Poco prima che i Carabinieri lo raggiungessero la compagna convivente
delluomo, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Nettuno e ne ha
denunciato la scomparsa riferendo che luomo, dal pomeriggio di venerdì 6
marzo, si era allontanato dallabitazione senza più dare notizie di sé.
A seguito della segnalazione di allontanamento è stato immediatamente
attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse.
Nel corso delle attività di ricerca, luomo è stato rintracciato di
carabinieri poco distante dalla propria abitazione, dichiarato di essersi
allontanato volontariamente senza avvisare la compagna, per motivi
personali.
Una volta accertata la situazione, il piano di ricerca è stato revocato. I
militari hanno quindi dato esecuzione al provvedimento emesso dallAutorità
Giudiziaria, sottoponendo luomo alla misura della detenzione domiciliare,
presso la propria abitazione, dove dovrà espiare la pena di un anno di
reclusione per reati commessi ad Albano Laziale nel 2015.
120326
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

