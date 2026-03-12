CONTIENE FOTO# NETTUNO. SCOMPARE DA CASA POCO PRIMA CHE I CARABINIERI GLI STAVANO PER NOTIFICARE UN ORDINE DI ESECUZIONE PER L’ESPIAZIONE DI UNA PENA DETENTIVA AI DOMICILIARI.

(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 Legione Carabinieri Lazio
Compagnia di Anzio
Comunicato Stampa
NETTUNO. SCOMPARE DA CASA POCO PRIMA CHE I CARABINIERI GLI STAVANO PER
NOTIFICARE UN ORDINE DI ESECUZIONE PER LESPIAZIONE DI UNA PENA DETENTIVA AI
DOMICILIARI.
I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un uomo di 47 anni,
residente a Nettuno (RM), in esecuzione di un ordine di carcerazione per
espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri Ufficio Esecuzioni
Penali.
Poco prima che i Carabinieri lo raggiungessero la compagna convivente
delluomo, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Nettuno e ne ha
denunciato la scomparsa riferendo che luomo, dal pomeriggio di venerdì 6
marzo, si era allontanato dallabitazione senza più dare notizie di sé.
A seguito della segnalazione di allontanamento è stato immediatamente
attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse.
Nel corso delle attività di ricerca, luomo è stato rintracciato di
carabinieri poco distante dalla propria abitazione, dichiarato di essersi
allontanato volontariamente senza avvisare la compagna, per motivi
personali.
Una volta accertata la situazione, il piano di ricerca è stato revocato. I
militari hanno quindi dato esecuzione al provvedimento emesso dallAutorità
Giudiziaria, sottoponendo luomo alla misura della detenzione domiciliare,
presso la propria abitazione, dove dovrà espiare la pena di un anno di
reclusione per reati commessi ad Albano Laziale nel 2015.
