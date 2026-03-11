Close Menu
SILVESTRI (M5S): MELONI VUOLE PRIMATO DELLA POLITICA PER NON FAR PAGARE LE TASSE AD AMAZON

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 SILVESTRI (M5S): MELONI VUOLE PRIMATO DELLA POLITICA PER NON FAR PAGARE LE TASSE AD AMAZON
“Mi voglio accodare alla solidarietà chiesta dalla Presidente Meloni sui bambini uccisi in Iran, ma voglio dire una cosa: sentire dare della solidarietà a quei bambini dopo 2 anni di silenzio sui 30 mila trucidati e fatti morire di fame in Palestina, è imbarazzante. L’indignazione non può essere selettiva, a seconda di chi muore e di chi uccide. Con la guerra in Iran siamo al secondo shock energetico in 4 anni. Ogni volta questo governo scopre che legarsi mani e piedi alle fonti fossili vuol dire essere condannati all’instabilità economica. Molta della nostra energia dipende da economie di cui non possiamo fidarci o vengono da Paesi che li usano come ricatti politici, proprio come fa il candidato al premio Nobel per la pace, Trump. Noi facciamo il contrario di quello che andrebbe fatto. Questo non è un problema ideologico, ma strategico. La transizione non è una moda, ma il modo più veloce per allontanarsi da mercati instabili. È paradossale che chi parla di sovranità nazionale faccia la guerra alle uniche fonti energetiche che ci permetterebbero di essere sovrani. Meloni parla di primato della politica sulla magistratura. Ma a che le serve? Per stare zitti sugli extraprofitti delle banche o per condonare 2 miliardi di tasse ad Amazon?
Così in Aula Francesco Silvestri, deputato M5S alla Camera.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

