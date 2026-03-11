(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 RIDER, BARZOTTI (M5S): SONO LAVORATORI SUBORDINATI, GOVERNO EMANI DECRETO CHE ATTUA DIRETTIVA UE
ROMA, 11 MARZO 2026 – “La risposta del Ministero del Lavoro alla mia interrogazione sulle condizioni di lavoro dei rider è del tutto insoddisfacente. Si rivendicano meriti che semplicemente non esistono, omettendo invece di ricordare quanto fatto nel 2019 dal Governo Conte II per riconoscere diritti e tutele ai ciclofattorini. Ancora più grave è il silenzio su una scelta precisa dell’attuale maggioranza: con il decreto Lavoro 2023 è stato infatti alleggerito l’obbligo di trasparenza per le aziende che utilizzano algoritmi nella gestione dei lavoratori. Una direzione opposta rispetto a quella di cui il settore avrebbe bisogno. Dopo il commissariamento di Foodinho-Glovo e Deliveroo ci aspettiamo atti concreti e non propaganda. Il Governo proceda senza ulteriori ritardi all’emanazione del decreto legislativo che attua la direttiva europea sul lavoro tramite piattaforme, riconoscendo i rider come lavoratori subordinati. Allo stesso tempo è necessario introdurre il salario minimo, valorizzando davvero, e non solo a parole, la contrattazione collettiva di qualità. Solo così si possono garantire dignità, diritti e tutele a migliaia di lavoratori della gig economy”. Lo afferma la deputata del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
