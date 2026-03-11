(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Referendum. Raimondo (FdI): vandalizzato Circolo Meazza, allarmante e grave preoccupazione
“Quanto accaduto la notte scorsa a Milano è allarmante e suscita grave preoccupazione. Il circolo culturale Meazza di Quarto Oggiaro è stato vandalizzato solo per aver deciso di ospitare un incontro sulle ragioni del SÌ al referendum sulla giustizia. Colpire un luogo che da decenni svolge attività sociale in un quartiere difficile, e che ha ospitato iniziative di ogni colore politico, è un gesto vigliacco che deve essere condannato senza ambiguità. L’incontro con avvocati ed esponenti di Fratelli d’Italia si terrà comunque questa sera alle 18.30 perché la libertà di esprimere le proprie idee non si piega all’odio e alla violenza. Questi vigliacchi non ci fanno paura”.
Così Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia.
