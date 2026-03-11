Close Menu
mercoledì 11 Marzo 2026
ISA 2025: apprezzamento dell’Istituto Nazionale Tributaristi per gli interventi sulla contrazione della marginalità e della redditività

Redazione
Istituto Nazionale Tributaristi
Agenparl (AGENPARL) – Roma, 11 Marzo 2026

L’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), che ha partecipato questa mattina  con il proprio delegato, il Vice Presidente nazionale vicario Giorgio Del Ghingaro, alla riunione della Commissione ministeriale degli esperti per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) , esprime apprezzamento per gli interventi introdotti nell’ambito degli ISA per il periodo d’imposta 2025, con particolare riferimento alle misure volte a considerare la contrazione della marginalità e della redditività delle attività economiche.

“Si tratta di un profilo che come categoria avevamo più volte segnalato nei confronti delle istituzioni competenti – dichiara Giorgio Del Ghingaro – evidenziando la necessità che gli strumenti di analisi tengano adeguatamente conto delle dinamiche economiche che incidono sui margini delle attività”.

Secondo Del Ghingaro, l’attenzione posta alla riduzione dei margini e della capacità reddituale delle imprese e dei professionisti rappresenta “un passo importante verso una maggiore aderenza degli ISA alla reale situazione economica dei contribuenti, soprattutto in un contesto caratterizzato da significative variazioni in aumento dei costi e una conseguente riduzione dei margini di redditività”.

“L’intervento – conclude il delegato dell’Istituto Nazionale Tributaristi – costituisce quindi un elemento positivo nel percorso di aggiornamento degli ISA e di progressivo miglioramento degli strumenti di analisi, affinché risultino sempre più coerenti con la reale capacità contributiva dei contribuenti”.

