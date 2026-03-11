(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 **Cultura diffusa, il 12 marzo Manetti a Tavarnelle e San Casciano**
/Scritto da Lorenza Berengo, mercoledì 11 marzo 2026 alle 17:42/
Prosegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti.
Dopo le tappe di Pieve Santo Stefano, Cortona, Pienza, Reggello, Loro
Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, la Valdera e Pisa, San Gimignano e Siena,
Sansepolcro e Prato, l’assessora regionale, nel pomeriggio di domani
giovedì 12 marzo, dalle ore 15, sarà a Tavarnelle e San Casciano Val di
Pesa accompagnata dai sindaci David Baroncelli e Roberto Ciappi.
