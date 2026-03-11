Cordoglio per la scomparsa di Ciro Spina

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 “Esprimo il cordoglio mio personale, dell’amministrazione comunale e della città per la scomparsa di Ciro Spina. Anzio perde un personaggio che con i suoi racconti ha cercato di trasmettere usi, tradizioni e persino ricette alle nuove generazioni. È stato, inoltre, fra i promotori del Monumento al pescatore, dove qualche mese fa gli avevamo consegnato un attestato di benemerenza, il giusto riconoscimento per il suo impegno”. A dirlo è il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, a seguito della scomparsa di Ciro Spina, avvenuta oggi 11 marzo. Il 6 aprile prossimo, Spina avrebbe compiuto 87 anni.
Giovanni Del Giaccio
Giornalista, dirigente dello staff del sindaco e relazioni esterne
