[Comune Palermo] Spazio multifunzionale Sperone. Dichiarazione di Giuseppe Federico

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 “L’apertura del nuovo spazio multifunzionale di via Padre Spoto rappresenta
un passo importante per lo Sperone e per l’intera II Circoscrizione. Ogni
luogo che si apre alla comunità, soprattutto ai giovani, è un investimento
concreto in dignità, opportunità e futuro.
Questo immobile, che un tempo ospitava la postazione anagrafica della II
Circoscrizione, era rimasto chiuso per troppo tempo, esposto al rischio di
abbandono e di possibili occupazioni abusive. Restituirlo oggi alla
cittadinanza significa trasformare una criticità in una risorsa,
riaffermando il valore pubblico degli spazi comuni.
Desidero rivolgere i miei complimenti al sindaco Roberto Lagalla e
all’assessore Fabrizio Ferrandelli: con scelte come questa dimostrano
ancora una volta attenzione, visione e un lavoro amministrativo di qualità,
capace di incidere concretamente nei quartieri che più hanno bisogno di
presenza istituzionale.
Sono certo che le associazioni del territorio sapranno valorizzare questo
luogo, rendendolo un punto di aggregazione capace di generare attività,
relazioni e nuove energie per tutto il quartiere.
Come Circoscrizione continueremo a lavorare affinché questo spazio diventi
un presidio vivo, inclusivo e realmente utile alla crescita della comunità”.
Lo ha detto il presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico.
Fabio Citrano
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
