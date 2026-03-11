Close Menu
CARABINIERI: VISITA DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”
______________________________________________________
COMUNICATO STAMPA
IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
VISITA IL COMANDO LEGIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Torino, 11 marzo 2026: Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, ha visitato il Comando Legione Carabinieri
Piemonte e Valle d’Aosta, ove è stato accolto dal Comandante Interregionale, Generale di
Corpo d’Armata Riccardo Galletta e dal Comandante della Legione, Generale di Divisione
Andrea Paterna.
La visita è stata tappa conclusiva della giornata torinese del Comandante Generale che, nella
prima mattinata aveva incontrato gli Ufficiali frequentatori del 153° corso di Stato Maggiore,
presso Palazzo Arsenale, sede della Scuola Ufficiali dell’Esercito Italiano.
Nella Caserma di via Santa Croce, prima sede storica dei Carabinieri Reali, il Comandante
Generale ha incontrato i militari dell’Arma Territoriale, dei Forestali, dei Reparti delle altre
articolazioni istituzionali nonché delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha espresso la propria emozione per trovarsi in
un luogo così intriso di storia e tradizione, che ha visto nascere l’Istituzione nel 1814, e il
proprio compiacimento per l’attività svolta quotidianamente dai Carabinieri a tutela delle
comunità presenti sul territorio piemontese e valdostano.
In particolare, si è soffermato sul patrimonio di valori morali che deve caratterizzare la
figura del Carabiniere, dando vita ad una forza interiore che si esprime quotidianamente
nell’impegno a tutela dei cittadini e del Paese. A riguardo, ha sottolineato il contributo dei
militari dell’Arma all’estero che, in questo momento di particolare crisi internazionale,
stanno aiutando numerosi concittadini a rientrare in sicurezza in Patria.
Infine, il Generale Luongo ha rivolto un incoraggiamento a tutto il personale affinché
continui a svolgere il proprio compito con passione, integrità, spirito di abnegazione, e con
il consueto desiderio di presidiare i territori e le comunità affidati.

